METTRE UN TERME IMMÉDIAT À LA MASCARADE DE LA JUSTICE DANS LE CAS DE TARIQ RAMADAN

Voir l’appel à l’action en arabe

Appel international à l’attention du Ministre français de la justice afin de mettre un terme immédiat à la mascarade de la justice dans le cas du Professeur Tariq Ramadan

Madame Nicole Belloubet, Ministre de la Justice :

En tant que professeurs, politiciens, acteurs sociaux et journalistes sur le plan international, nous vous écrivons, Madame la Ministre de la Justice, pour demander l’arrêt immédiat du processus d’inculpation dans l’affaire Tariq Ramadan.

Ce processus a duré bien trop longtemps sous l’autorité des juges d’instruction, Mmes Camille Guillermet, Camille Palluel et M. Cyril Paquaux. Leurs préjugés, leur manque d’impartialité, la négligence de preuves essentielles, le retard dans la prise en compte d’informations clés et l’ignorance des enquêtes présentées par la brigade criminelle française sont choquants. Dans leur rôle de juges d’instruction, il est troublant qu’ils aient choisi d’ignorer les preuves à décharge ainsi que les liens suspects entre les plaignantes et les critiques de longue date du Professeur Ramadan.

Soyons clairs : nous, signataires de cette lettre, soutenons l’engagement de la France à défendre les valeurs de « liberté, égalité, fraternité » menacées aujourd’hui à travers le monde. Il ne nous appartient pas de juger de la culpabilité ou de l’innocence de Tariq Ramadan. Nous reconnaissons pleinement le droit des plaignantes à ce que leur affaire soit entendue sans préjudice. Cependant, nous tenons à rappeler au pays qui a affirmé l’inaliénabilité des droits de l’Homme et de l’égalité de l’importance du respect des principes qui garantissent l’intégrité de la justice française.

Cela fait plus de deux ans que le Professeur Ramadan a été inculpé, dont plus de neuf mois ont été passés en détention provisoire, à l’isolement. Et ce en dépit de l’avis médical du médecin de la prison, confirmant que sa santé était incompatible avec l’incarcération pour cause de maladie. Le Professeur Ramadan s’est également vu refuser l’accès à son dossier et donc aux moyens nécessaires pour préparer sa défense. Son droit à un traitement judiciaire équitable et rapide a été bafoué.

Depuis sa libération, en novembre 2018, la tournure des événements est encore beaucoup plus inquiétante. Voici quelques exemples :

-Les juges ont mandaté un expert psychiatre, le Dr Daniel Zagury, pour étudier s’il existait une “emprise” sur les plaignantes, une procédure extrêmement rare. Toute l’affaire repose désormais sur son rapport. Or, il existe un clair conflit d’intérêts. Dr Zagury est un membre actif de l’association pro-sioniste Schibboleth, qui s’oppose idéologiquement au Professeur Ramadan. Il a également des liens connus et très étroits avec les conseils des parties civiles, Me Francis Szpiner et Me Eric Morain. Nous lui demandons, de fait, de se récuser immédiatement.

– Le Parquet et les juges ont donné du crédit à la quatrième plaignante, « Elvira », dont le récit a été complètement invalidé par la brigade criminelle. Il a été clairement établi qu’elle ne connaissait même pas Tariq Ramadan. Mmes « Elvira » et Mounia Rabbouj ont toutes deux publiquement déclaré, sur les réseaux sociaux, qu’elles avaient été poussées et manipulées par le paparazzi israélo-français Jean-Claude Elfassi. De plus, la brigade criminelle a découvert que ce dernier avait été en contact avec les quatre plaignantes (lui-même a par ailleurs reconnu, sur la chaîne de télévision I24, qu’il était en relation avec la cinquième plaignante suisse). Étonnamment, après 28 mois d’enquête, Jean-Claude Elfassi n’a toujours pas été entendu par les juges d’instruction.

– Les juges ont inculpé Tariq Ramadan, avant toute enquête, sur la base de deux témoignages de femmes qu’ils n’ont même pas encore interrogées et qu’ils ont encouragées à se manifester (alors qu’elles n’avaient pas déposé de plainte).

Le Professeur Ramadan a-t-il bénéficié de l’égalité de traitement si prisée par la France, alors qu’on voit que les droits de personnalités politiques, d’artistes et de producteurs de films célèbres, accusés d’infractions similaires, sont protégés comme s’il s’agissait de principes inaliénables ? Existe-t-il une forme de justice pour les musulmans en France et une forme différente pour tous les autres ?

En bref, nous posons respectueusement la question : le Professeur Ramadan a-t-il bénéficié d’un traitement judiciaire juste et équitable, au cours duquel il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie ?

* Appel à l’action *

Nous en appelons à votre attachement à la réputation de la France en tant que défenseur de la justice. Nous espérons que, en tant que Ministre de la Justice, vous répondrez à notre appel et à nos préoccupations quant à la mise en place d’un processus juste et équitable. Nous suggérons, en particulier, que si les magistrats chargés de l’affaire Tariq Ramadan ne sont pas en mesure de faire correctement leur travail, avec l’impartialité requise par le code de déontologie de la Magistrature, ils doivent être révoqués et remplacés par des juges véritablement impartiaux.

* SIGNATAIRES *