Tweets récents

Interdit de voyager, interdit de travailler, interdit de voir mes médecins, interdit de voir ma mère âgée et malade, interdit de voir mon beau-père hospitalisé, interdit de voir mes enfants et mes petits-enfants, interdit de voir mes frères et mes sœur…

Je n’ai ni fui ni renoncé à aucune de mes obligations. J’ai strictement respecté toutes les conditions du contrôle judiciaire. J’ai même remis, de ma propre initiative, mon deuxième passeport suisse dont les juges n’avaient pas connaissance.

Les juges, que je n’ai vus qu’une heure et demie depuis ma sortie de prison, il y a 14 mois (pour des questions liées à mon CV), persistent et prétendent croire (ou faire croire) que l’affaire est toujours crédible . Jusqu’a quand?