Tweets récents

Le cycle de la vie

Puis le temps passe. Les années que l’on comptait, défilent désormais et nous échappent. Nos enfants sont devenus grands et nos parents redeviennent des enfants.

Notre venue au monde s’est faite dans la souffrance, et la tristesse accompagnera notre départ. A travers les larmes de nos épreuves et les sourires de nos joies, la vie nous quittera…

Devant Dieu, au coeur de la Nature, et parmi les êtres humains, il restera le secret de la vie : résister au pire, et donner, donner et donner encore. A ceux qui nous ont tant donné, comme à ceux que l’on a croisés… donner à ceux qui, humiliés ou blessés, ont demandé; donner aux passants qui n’ont rien demandé.

Donner de son coeur, c’est inviter le bien éternel et la beauté infinie au chevet de la vie et de la mort qui, irrémédiablement, emportent notre corps.

Quand ta mère ou ton père sont redevenus des enfants, tu sais alors – avec toute la force de l’amour – qu’il n’est qu’une seule façon d’être grand. Agenouille-toi, et donne, donne de tout ton coeur.

Et prie, quand tes yeux pleurent.