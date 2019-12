Tweets récents

QUAND LES MUSULMANS SE RÉVEILLERONT (3/100)

3. Sagesse et Hauteur de vue

Il est dit dans la Révélation que celle ou celui qui reçoit “la sagesse” a reçu “un bien considérable”. En ces temps troubles et troublés, à l’heure où les particularismes sont exacerbés, où les racismes se répandent, où les propos haineux se normalisent, où la parole anonyme a permis (à travers les réseaux sociaux) la pire expression de l’inhumanité des Hommes… il faut s’armer de foi, de patience, de courage et d’amour. Les principes fondateurs de ladite sagesse.

La foi est une énergie qui nous libère de tous les colonialismes. Celui de notre ego d’abord, au plus profond de l’intime, comme celui des pouvoirs, de l’argent, des désirs, des illusions et des émotions non maitrisées. Il faut du temps, s’occuper de soi, se rappeler les choses essentielles, ne pas perdre de vue ses objectifs. Etre avec Dieu et s’avoir que notre chemin mène à Lui, irrémédiablement.

L’un des signes de ceux qui oublient et s’oublient est leur précipitation. Leur volonté est d’aller vite, de faire vite sans parfois tenir compte des lois de l’histoire, du temps, des psychologies individuelles et collectives. La patience nous rappelle que nous sommes certes des sujets autonomes mais que nous ne sommes que des moyens, “bien peu de choses”, dans la réalisation de l’Humanité. Nous nous battons tous les jours pour le bien au nom d’un Bien qui nous dépasse. Nous devons savoir la route avec l’humilité de reconnaître que nous ne parviendrons sans doute pas à réaliser les buts de nos combats. La voie du bien commence par se nourrir de l’humilité des intentions en se protégeant de l’arrogance des vainqueurs, ici-bas. Sur la route du bien, la plus petite “action de bien” est une grande victoire, malgré les apparences. On peut tout perdre et gagner; on peut tout gagner et se perdre.

Le courage est une lumière. Accepter tous les sacrifices au nom de sa foi, du bien et de la dignité de l’Homme. Assumer de parler en son nom, oser prononcer “une parole de justice devant le despote”, sacrifier son confort pour défendre l’opprimé, le migrant et la Nature martyrisée. Oser, défier, résister, avec la patience et la foi.

Apprendre à aimer, à mieux aimer et à aimer avec force, douceur et profondeur. Détester ce que les êtres humains sont capables de faire; aimer ce qu’ils ont les moyens de donner et d’offrir. Détester le tyran, aimer le résistant. Se séparer des juges sans pitié, accompagner les frères en humanité. Avec foi, avec patience, avec courage. Rayonner d’amour, et, tous les jours, “répandre la paix”.

En ces temps troubles et troublés, il faut se former à la sagesse. Suivre la Voie, accéder à plus de connaissance, maîtriser ses émotions, faire de son mieux et donner, et donner encore. Donner de soi, de son temps, de ses qualités, de sa générosité, de son amitié et de son amour. Sans compter. La principale résistance au “capitalisme marchand” commence par libérer son coeur … par prendre de la hauteur. C’est le sens de la foi et de la sagesse. L’être humain enchaîné par la frénésie de l’achat des biens, des idées à la mode et de l’éphémère, a déjà vendu son âme, comme il “s’est vendu à vil prix”.

La sagesse, devant Dieu et parmi les Hommes, est de témoigner et de montrer que nous ne sommes ni à acheter, ni à vendre.