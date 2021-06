Tweets récents

L’art est une des formes de l’expression humaine, peut-être la plus ancienne. Elle permet de traduire les expériences intimes, les espérances universelles, dire le beau, traduire les sentiments et le partage, la solidarité humaine, l’amour, et parfois les séparations, les difficultés, les blessures, les souffrances et la mort.

La poésie permet de dire la foi, la spiritualité, la beauté du quotidien, l’extraordinaire que l’on trouve dans les choses ordinaires. La poésie permet aussi de traduire les luttes, les luttes humaines pour la dignité, la justice, et la liberté. Cet univers, celui de l’art et de la poésie, a été le mien depuis bien longtemps. Depuis des années, amoureux du verbe, intéressé par l’expression la plus profonde de la littérature, je me suis retrouvé.

C’est donc ici une réconciliation avec ce qui est la force et l’énergie de cet amour des mots, de cet engagement pour l’amour, pour le don, pour la solidarité, mais également pour les revendications, la défense de la justice et de la liberté.

Ces poèmes mis en musique sont une célébration de la langue. Ils permettent, avec les mots, avec le rythme, de retrouver et de faire écho à l’éternelle musique de la Nature et de nos cœurs. C’est ici, dans cette intimité universelle, que l’on peut dire, avec une nouvelle façon de le dire, mais toujours le même message, l’amour du beau et de la vie, le respect de l’humain, avec la force et l’énergie d’oser dire, d’oser dénoncer l’injustice, d’être du côté des opprimés et de dénoncer l’indigne et l’inhumain.

Finalement..la poésie fait écho au savoir utile, un art et une poésie utiles pour dire ce que cachent nos cœurs, ce que révèlent nos blessures, ce que disent nos chemins, ce qu’il faut dire pour défendre l’humain, toujours, ici, partout, en face de n’importe quel être Humain, le pauvre comme le plus riche, le libre comme le dictateur, les enfants, les femmes et les hommes d’ici et d’ailleurs.

Cela a été mon chemin et cela reste ma route, dire le beau, traduire l’amour, offrir le partage, et être la voix de ceux qui n’ont plus de voix sur la terre, ici-bas.

C’est ce sens-là que je veux donner à cette poésie mise en musique pour que la musique donne de la force à ces mots. Pour que ces mots donnent à nos imaginations la force de la créativité et le sens de la liberté.

Traversées est un recueil de poésies mises en musique. Titre : Poésie et musique Auteur et interprète : Tariq Ramadan Producteur : Wisdom Art Production LTD Compositeur : Loyal Arrangements : No limit music Mix / mastering : CIK Video : DLM Prod Label : Wisdom Art Production LTD Genre : Poésie mise en musique