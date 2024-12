« Traversée » : Une Œuvre Poétique et Introspective

Avec « Traversée », Tariq Ramadan offre une création poétique qui transcende les frontières de l’art et de la pensée. Cet album est un voyage à travers les mots, les émotions et les méditations, une quête intime et universelle où la poésie devient une passerelle vers l’essentiel.

Traversées est un recueil de poésies mises en musique.

Titre : Poésie et musique Auteur et interprète : Tariq Ramadan

Producteur : Wisdom Art Production LTD

Compositeur : Loyal Arrangements : No limit music

Mix / mastering : CIK Video

DLM Prod Label : Wisdom Art Production LTD

Genre : Poésie mise en musique