Tweets récents

Ta naissance fut un cadeau,

Nous avions évité l’accident

Et les larmes et le sang.

Puis ce grain sur ta peau

Le temps est passé et tu es restée la même,

Infatigable, tu allais ici, là, de l’escalier au balcon.

La moindre porte ouverte était une invitation,

Une façon de dire qu’il faut te suivre quand on t’aime

Tu étais la dernière et il a fallu faire et prendre ta place.

Tu avais besoin d’amour, d’attention et de présence,

Et souvent tu parlais fort pour déjouer les absences.

Ton cœur savait occuper notre attention, et l’espace.

Mais tu ne voulais rien montrer, ni faiblesse, ni larme, ni émotion.

Tu vivais et vis tout à l’intérieur, les tristesses et les blessures de la vie.

Parfois, pourtant, la force de la vague est plus forte que la force de l’esprit ;

Alors ton cœur chavire, ton silence parle fort, de tes maux, tout au fond.

Vingt ans, avec ta force de vie et de caractère,

Tu as questionné et les limites et les tabous.

Cette force t’a aussi permis de rester debout,

Quand tout a chancelé, et perturbé l’univers

Tu sais, on ne peut décider

Pour la vie, la mémoire, demain

Ton père sera le mur et le chemin,

L’autorité et la liberté

Et aussi peut-être,

Le papa et l’ami

La mémoire et la vie,

Le chemin près de l’Être

Le temps passe et mon amour t’enveloppe ma fille.

Tous deux, nous t’accompagnons, d’amour en débats.

Sois en paix, souris, tu trouveras et l’amour et la Voie.

Dieu sait ta beauté intérieure qu’en surface tu « maquilles ».

C’est fête aujourd’hui ! Vingt ans !

Loin pourtant de ton père

Pour t’offrir un bel anniversaire

Et mon amour pour la vie.